Призначено нового главу СБУ в Кіровоградській області

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Главою СБУ в Кіровоградській області став Іван Осіпчук

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у п'ятницю, 24 квітня.

Так, новим главою СБУ в Кіровоградській області був призначений Іван Осіпчук.

"Призначити Осипчука Івана Івановича начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - йдеться в указі №157/2020.

Нагадаємо, 25 березня Володимир Зеленський призначив Олександра Якушева заступником глави Служби безпеки України. Крім того, президент призначив начальника Управління СБУ в Сумській області Олега Салюка, а також начальника Управління в Чернігівській області - Павла Ревуна.

Крім того, раніше Володимир Зеленський звільнив з посад двох заступників голови Служби безпеки України. Так, були звільнені Олександр Карпенко з посади заступника і Дмитро Нескромне з посади першого заступника глави СБУ.

Додамо, що у Верховній раді з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України".