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Назначен новый глава консультативной миссии ЕС в Украине

Новости » Политика    04.06.2019 - 20:24
Назначен новый глава консультативной миссии ЕС в Украине
Фото: Антти Хартикайнен (hs.fi)

Миссию возглавит гендиректор финской таможни

Новым главой консультативной миссии Европейского союза по реформе сектора гражданской безопасности в Украине (EUAM) стал гендиректор финской таможни Антти Хартикайнен. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Хартикайнен приступит к исполнению обязанностей с 1 июля 2019 года, его мандат продлится до 30 июня 2020 года.

Сейчас Хартикайнен является генеральным директором финской таможни, а до этого был главой миссии Евросоюза по приграничной помощи (EUBAM) в Ливии, заместителем главы Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине, а также руководителем группы консультативной группы ЕС в Армении. У него более двух десятилетий опыта работы на финской государственной службе.

Хартикайнен заменит на посту главы консультативной миссии Европейского союза литовца Кястутиса Ланчинскаса.

Как известно, консультативная миссия ЕС поддерживает реформу сектора гражданской безопасности в Украине в сотрудничестве с полицией, прокуратурой и другими правоохранительными органами. Она предоставляет стратегические рекомендации украинской власти и поддерживает их с помощью оперативной деятельности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз продлил мандат консультативной миссии ЕС в Украине до 31 мая 2021 года.

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