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ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине

Новости » Политика    13.05.2019 - 12:52
ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

В ЕС также утвердили увеличение бюджета миссии на 25% - до 54 млн евро - "для усиления деятельностина юге и юго-востоке Украины"

Европейский союз продлил мандат консультативной миссии ЕС (EUAM) в Украине до 31 мая 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявлении Совета Евросоюза.

Как сообщается, кроме продление мандата миссии на два года, в ЕС также утвердили увеличение бюджета миссии на 25% - до 54 млн евро - для "усиления деятельности, в том числе создании новых подразделений миссии на юге и юго-востоке Украины".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что руководитель консультативной миссии ЕС по вопросам реформ в секторе гражданской безопасности Кальман Мижей надеется на реформы в Украине. Представитель ЕС считает необходимым ускорить конституционную реформу, а также реформу в сфере децентрализации власти.

Кроме того, в Украине начала свою работу миссия инспекторов генерального директората Европейской Комиссии по вопросам охраны здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE), которая проверит систему государственного контроля за производством мяса птицы и продуктов полученных из него, предназначенных для экспорта в Евросоюз. 

Также консультативная миссия Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины и Аппарат Верховной рады Украины подписали меморандум о взаимопонимании. От имени Верховной рады документ подписал первый заместитель главы аппарата Петр Боднар, от имени Консультативной миссии - ее глава Кястутис Ланчинскас.

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