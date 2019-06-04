Призначений новий голова консультативної місії ЄС в Україні

Фото: Антті Хартикайнен (hs.fi)

Місію очолить гендиректор фінської митниці

Новим головою консультативної місії Європейського союзу з реформування сектора цивільної безпеки в Україні (EUAM) став гендиректор фінської митниці Антті Хартикайнен. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Хартікайнен приступить до виконання обов'язків з 1 липня 2019 року, його мандат триватиме до 30 червня 2020 року.

Зараз Хартікайнен є генеральним директором фінської митниці, а до цього був головою місії Євросоюзу з прикордонної допомоги (EUBAM) у Лівії, заступником голови Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні, а також керівником групи консультативної групи ЄС у Вірменії. У нього більше двох десятиліть досвіду роботи на фінській державній службі.

Хартікайнен замінить на посаді голови консультативної місії Європейського союзу литовця Кястутіса Ланчінскаса.

Як відомо, консультативна місія ЄС підтримує реформу сектору громадської безпеки в Україні у співпраці з поліцією, прокуратурою та іншими правоохоронними органами. Вона надає стратегічні рекомендації українській владі і підтримує їх за допомогою оперативної діяльності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз продовжив мандат консультативної місії ЄС в Україні до 31 травня 2021 року.