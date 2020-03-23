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В посольстве назвали дату последнего эвакуационного рейса из Израиля в Украину

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 16:21
В посольстве назвали дату последнего эвакуационного рейса из Израиля в Украину
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Последний эвакуационный чартер Тель-Авив-Киев (Борисполь) состоится утром 26 марта

Последний чартерный рейс для эвакуации украинцев из Израиля запланирован на 26 марта. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Израиле в Facebook.

Последний рейс осуществит украинская авиакомпания SkyUp Airlines в 7:10 утра 26 марта по маршруту Тель-Авив-Киев (Борисполь).

"Посольство Украины в Государстве Израиле рекомендует воспользоваться данной возможностью ввиду того, что это последний чартерный эвакуационный рейс в Украину на ближайшее время", - говорится в сообщении.

Билеты на рейс можно забронировать на сайте авиакомпании.

В посольстве назвали дату последнего эвакуационного рейса из Израиля в Украину

Напомним, 23 марта правительство Израиля заявило о готовности постепенно закрывать города на карантин. Израиль переведут в режим полной блокады в связи с пандемией коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит восемь рейсов для возвращения украинцев из-за рубежа с 23 по 28 марта в связи со вспышкой коронавируса.

Отметим, Украина с 16 марта закрыла границы для иностранцев, а также прекратила все авиасообщения. Такие меры приняты на период карантина до 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.

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Новости Украины эвакуацияИзраильSkyUp
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