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Украина планирует эвакуационные рейсы из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 15:59
Украина планирует эвакуационные рейсы из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В связи с возможным ужесточением карантина в других странах, эти рейсы могут стать последними

Правительство Украины планирует дополнительные эвакуационные рейсы из Турции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Казахстана. Об этом говорится на правительственном портале.

В частности, украинские авиакомпании МАУ и SkyUp совершат рейсы из аэропортов Стамбула и Анталии (Турция), Дохи (Катар), Дубая (ОАЭ) и Алматы (Казахстан).

"Существует очень высокая вероятность введения еще более жестких карантинных режимов в других странах. Поэтому призываем не медлить и приобрести билеты уже сегодня через сайты авиакомпаний", - сообщили в правительстве.

Также сообщается, что все рейсы принимаются в карантинном терминале аэропорта "Борисполь", где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, также всех предупреждают о необходимости самоизоляции на 14 дней.

Напомним, 23 марта Кабинет министров принял решение о закрытии всех аэропортов в Украине на период карантина, кроме "Борисполя", где будут принимать все чартерные эвакуационные рейсы.

Также РБК-Украина писало, что для эвакуации украинцев из Польши в связи с пандемией коронавируса на 25 марта назначены еще два специальных поезда. Поезда вывезут украинцев 25 марта.

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Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыКазахстанэвакуацияТурцияКатар
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