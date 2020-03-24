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Призначений додатковий евакуаційний рейс з Ізраїлю в Україну

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 19:21
Призначений додатковий евакуаційний рейс з Ізраїлю в Україну
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Виліт запланований на 8:10 ранку 27 березня

Українська авіакомпанія здійснить додатковий чартерний рейс для евакуації українських громадян з Ізраїлю вранці 27 березня. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі Facebook.

Повідомляється, що рейс PQ946 за маршрутом Тель-Авів-Київ (Бориспіль) запланований на 8:10 ранку 27 березня.

"Посольство рекомендує громадянам України скористатися цією можливістю повернутися в Україну, оскільки все більше країн запроваджують більш жорсткі карантинні заходи, скоро повністю унеможливить здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін", - повідомили в посольстві.

Квитка на рейс можна забронювати на сайте авіакомпанії.

Раніше РБК-Україна писала, що останній евакуаційний чартерний рейс з Ізраїлю був запланований на 26 березня.

Нагадаємо, 23 березня уряд Ізраїлю заявило про готовність поступово закривати міста на карантин. Ізраїль переведуть у режим повної блокади у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Також повідомлялося, що українські авіакомпанії МАУ та SkyUp планують додаткові рейси для евакуації громадян України з Туреччини, Катару, ОАЕ і Казахстану.

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