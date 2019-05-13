Назначен арбитр на финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Ингульцом"

Арбитр Евгений Арановский (Киев) назначен главным судьей финального матча Кубка Украины сезона 2018/19 между "Шахтером" (Донецк) и "Ингульцом" (Петрово). Соответствующее решение приняли комитеты Федерации футбола Украины, сообщается на сайте организации.

Ассистентами главного судьи в поединке будут также киевляне Сергей Приступа и Евгений Петраков. Четвертый арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье).

Финальная встреча пройдет в среду, 15 мая, на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Напомним, впервые в истории Кубка Украины в финале сыграет представитель Первой лиги.