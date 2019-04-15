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Назначены арбитры на полуфиналы Кубка Украины

Новости » Спорт    15.04.2019 - 14:24
Назначены арбитры на полуфиналы Кубка Украины
Фото: Кубок Украины (ffu.ua)

Поединки состоятся уже в среду, 17 апреля

Назначены официальных лиц на матчи 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины сезона 2018/2019. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Поединок "Днепр-1" - "Шахтер" обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Пасхалом из Херсона, а помогать ему будут Александр Холодинский и Евгений Данильченко.

Встречу между "Ингульцем" и "Зарей" доверили Дмитрию Кутакову из киевской области, ассистентами которого назначены Максим Чос и Виталий Сухин.

Оба поединка состоятся 17 апреля: "Заря" начнет матч в Петрово в 16:00, а "Днепр-1" примет "Шахтер" в 18:30.

Напомним, "Львов" уволил главного тренера после вылета команды из Кубка Украины.

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