Призначено арбітра на фінал Кубка України між "Шахтарем" та "Інгульцем"

Арбітр Євген Арановський (Київ) призначений головним суддею фінального матчу Кубка України сезону 2018/19 між "Шахтарем" (Донецьк) та "Інгульцем" (Петрове). Відповідне рішення ухвалили комітети Федерації футболу України, повідомляється на сайті організації.

Асистентами головного судді в поєдинку будуть також кияни Сергій Приступа та Євген Петраков. Четвертий арбітр - Максим Козиряцький (Запоріжжя).

Фінальна зустріч відбудеться в середу, 15 травня, на стадіоні "Славутич Арена" в Запоріжжі. Стартовий свисток пролунає о 21:00.

Нагадаємо, вперше в історії Кубка України в фіналі зіграє представник Першої ліги.