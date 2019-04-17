ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Впервые в истории Кубка Украины в финале сыграет представитель Первой лиги

Новости » Спорт    17.04.2019 - 20:44
Впервые в истории Кубка Украины в финале сыграет представитель Первой лиги
Фото: Кубок Украины (пресс-служба ФФУ)

Команда сыграет с лидером УПЛ

Поединки 1/2 финала Кубка Украины по футболу, которые состоялись в среду, 17 апреля, определили двух участников решающего матча за национальный трофей.

В первом противостоянии "Ингулец" победил "Зарю" со счетом 2:1, а во втором - "Днепр-1" уступил "Шахтеру" (0:2).

Таким образом в матче за трофей сойдутся "Шахтер" и "Ингулец". Игра состоится 15 мая на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Номинальным хозяином финального матча будет донецктий клуб.

Отметим, что "Ингулец" стал первым в истории клубом из первой лиги, который сыграет в финале Кубка Украины.

Назначены арбитры на полуфиналы Кубка Украины Впервые в 1/2 финала Кубка Украины сыграют два клуба не из УПЛ
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кубок Украиныфинал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь