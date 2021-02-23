Назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР хотят после одобрения нардепов

В Верховную раду внесли законопроект № 5133 об изменении порядка назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственно бюро расследований (ГБР). Документом предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР лишь после согласия народных депутатов.
Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.
Так, законопроектом предлагается внесение изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины.
"Предложенная законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений... которыми определяются полномочия Верховной рады Украины о предоставлении согласия на назначение на должности и освобождение от должностей президентом Украины директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, в конце августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.
Позже в КСУ признали неконституционным закон о НАБУ в части полномочий президента образовывать Нацбюро.
Отметим, на прошлой неделе в Раду внесли законопроект об увольнении Сытника с должности директора НАБУ.