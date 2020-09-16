Закон о НАБУ признан неконституционным в части полномочий президента

Конституционный суд Украины вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. Суд признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Также неконституционными считаются нормы закона, где президент может:
Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.
При этом Конституционный суд разъяснил, что это решение не означает увольнение Сытника, а его решения на должности являются законными.
РБК-Украина рассказывало в подробностях, что ждет НАБУ на фоне недавних событий вокруг бюро.