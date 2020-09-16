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Закон о НАБУ признан неконституционным в части полномочий президента

Киев, Среда 16 сентября 2020 19:06
Закон о НАБУ признан неконституционным в части полномочий президента
Фото: заседание КСУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Украины вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. Суд признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Также неконституционными считаются нормы закона, где президент может:

  • назначать на должность и увольнять с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины;
  • определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ;
  • определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.

При этом Конституционный суд разъяснил, что это решение не означает увольнение Сытника, а его решения на должности являются законными.

РБК-Украина рассказывало в подробностях, что ждет НАБУ на фоне недавних событий вокруг бюро.

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