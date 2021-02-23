RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Призначати і звільняти голів НАБУ та ДБР хочуть після схвалення нардепів

Автор: Ігор Литвиненко

У Верховну раду внесли законопроект № 5133 про зміну порядку призначення та звільнення глав Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Державно бюро розслідувань (ДБР). Документом пропонується призначати і звільняти голів НАБУ та ДБР лише після згоди народних депутатів.

Відповідний законопроект зареєстрований у Раді.

Так, законопроектом пропонується внесення змін до статей 85 і 106 Конституції України.

"Запропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін... якими визначаються повноваження Верховної ради України про надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад президентом України директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, в кінці серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

Пізніше в КСУ визнали неконституційним закон про НАБУ в частині повноважень президента утворювати Нацбюро.

Відзначимо, минулого тижня у Раду внесли законопроект про звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України назначениеНАБУВерховна РадаДБР
Читайте також
Посольства G7 стурбовані законопроектом про звільнення Ситника, - джерело
Ненависть до Ситника: Малюська назвав підставу для прийняття закону про НАБУ
Прогноз погоди