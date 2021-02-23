Призначати і звільняти голів НАБУ та ДБР хочуть після схвалення нардепів

У Верховну раду внесли законопроект № 5133 про зміну порядку призначення та звільнення глав Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Державно бюро розслідувань (ДБР). Документом пропонується призначати і звільняти голів НАБУ та ДБР лише після згоди народних депутатів.
Відповідний законопроект зареєстрований у Раді.
Так, законопроектом пропонується внесення змін до статей 85 і 106 Конституції України.
"Запропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін... якими визначаються повноваження Верховної ради України про надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад президентом України директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Нагадаємо, в кінці серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.
Пізніше в КСУ визнали неконституційним закон про НАБУ в частині повноважень президента утворювати Нацбюро.
Відзначимо, минулого тижня у Раду внесли законопроект про звільнення Ситника з посади директора НАБУ.