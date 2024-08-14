Наживалися на військових. В Україні та Молдові викрили велику злочинну групу

Учасниками угруповання були мешканці Одеської області - члени двох сімей, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали до Молдови. Злочинне угруповання діяло на території Молдови та України упродовж 2023-2024 років.

Шахраї використовували українські номери телефонів, щоб розміщувати оголошення про продаж автомобілів та дронів із-за кордону для потреб ЗСУ. Оголошення публікували на OLX, Bon.Ua та Avto-Ria.

Потенційним покупцям вони пропонували внести передоплату на карту, а після цього не виходили на зв'язок. Зловмисники вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси.

Станом на теперішній час встановлено 67 епізодів шахрайства. Сума збитків становить близько 46 млн гривень.

Наразі встановлено щонайменше 27 учасників злочинного угруповання, більшість з них перебувають на території Молдови. Наразі у Молдові затримали дев'ятьох українців, їм оголосили підозри у шахрайстві. Вісьмом з них обрали запобіжні заходи у вигляді тривання під вартою без можливості внесення застави.

У Молдові проведено 23 обшуки, вилучили близько 61 тисячі доларів, 20 елітних автомобілів, близько п'яти кг золота, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.

На території України проведено 13 обшуків, у ході яких вилучено три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.

Фото: правоохоронці викрили велику шахрайську групу (t.me/pgo_gov_ua)