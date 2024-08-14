RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наживались на военных. В Украине и Молдове разоблачили большую преступную группу

Фото: правоохранители разоблачили большую группу мошенников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили крупную преступную группировку. Мошенники наживались на военных, их семьях и волонтерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Участниками группировки были жители Одесской области - члены двух семей, которые после начала полномасштабного вторжения переехали в Молдову. Преступная группировка действовала на территории Молдовы и Украины на протяжении 2023-2024 годов.

Мошенники использовали украинские номера телефонов, чтобы размещать объявления о продаже автомобилей и дронов из-за границы для нужд ВСУ. Объявление публиковали на OLX, Bon.Ua и Avto-Ria.

Потенциальным покупателям они предлагали внести предоплату на карту, а затем не выходили на связь. Злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.

По состоянию на данный момент установлено 67 эпизодов мошенничества. Сумма ущерба составляет около 46 млн гривен.

В настоящее время установлено не менее 27 участников преступной группировки, большинство из них находятся на территории Молдовы. В Молдове задержаны девять украинцев, им объявили подозрения в мошенничестве. Восьми из них избрали меры пресечения в виде продления под стражей без возможности внесения залога.

В Молдове проведено 23 обыска, изъяли около 61 тысячи долларов, 20 элитных автомобилей, около пяти кг золота, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи.

На территории Украины проведено 13 обысков, в ходе которых изъято три автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.

 

Фото: правоохранители разоблачили крупную мошенническую группу (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, украинцев предупреждали о распространении мошенниками опасных ссылок в интернете.

Также РБК-Украина сообщало, что недавно в Киеве разоблачили группировку мошенников, которые переписывали на себя недвижимость.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваОфис Генпрокурора