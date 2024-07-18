У Києві викрили угрупування шахраїв, які переписували на себе нерухомість

Як зазначають журналістика схема наступна: до реєстраторів приходять з інвестиційними договорами від забудовника, яким може бути 15-10 років, і вимагають зареєструвати право власності на нерухомість. Як ідеться в матеріалах суду, інколи для цього використовують фальшиві документи. Ба більше, в окремих випадках через Мін'юст скасовували попередню реєстрацію.

В схемах, уже розслідуваних правоохоронцями, фіругує Сергій Шепелєв, директор компанії "Ветсенс". На певний період він став власником "ТРЕСТ Київміськбуд-1". Це компанія, яка в нульових роках збудувала багато багатоповерхівок в Оболонськоому районі столиці.

Шепелєв раніше був зареєстрований у Донецьку, а "ТРЕСТ Київміськбуд-1" він володів у партнерстві з Олегом Алташином, який, згідно з даними YouCotrol, був зареєстрований у Луганську. Обидва – вже колишні бенефіціари.

"Ця схема з'явилась дуже давно. Розкажу на прикладі. Умовно, ви уклали інвестиційний договір із забудовником, будинок побудували, на вас зареєстрували право власності на квартиру. Минає 10 років, ви спокійно собі живете, але компанія, з якою ви укладали договір про інвестування, змінює власника. Тоді вони йдуть до Міністерства юстиції і скасовують реєстраційні дії, в результаті яких ви отримали квартиру. Потім квартиру перепродають, до вас приходять зі словами: "Це ж моя квартира, чого ви тут живете?" І вам треба йти в суд і доказувати, що це ваша квартира і ви за неї платили", – розповідає адвокат Олександр Собкович.

Він уже кілька років займається розслідуванням подібних схем.

За даними YouCotrol, Сергій Шепелєв зазначається як один із колишніх керівників ТОВ "Укоінвестбуд". Багатьом киянам відома ця компанія, яка входила в групу горезвісного забудовника Анатолія Войцеховського. Наразі немає підтверджень, що саме Войцеховський є автором ноу-хау свого колишнього менеджера, який отримавши контроль над ПрАТ "Трест Київміськбуд-1". Утім, намагання заднім числом переглянути права власності на об’єкти, збудовані десятиліття тому, є новим викликом для столичного ринку нерухомості.