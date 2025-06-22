На Назарія Гусакова завели дві кримінальні справи: що з'ясувала поліція

Так, правоохоронці відреагували на інформацію про можливе шахрайство Гусакова, пов'язане зі збором коштів на нібито закупівлю дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

Як нагадали у поліції, інформацію про критичну потреб Гусакова поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок. Однак, у червні у користувачі соцмереж почали публічно непокоїтись з приводу відсутності звітності за зібрані кошти.

"Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України", - зазначили в Нацполіції.

Попередньо встановлено, що для діяльності використовувались щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси. Наразі правоохоронці визначають коло потерпілих, а також місце перебування Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.