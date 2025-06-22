На Назарія Гусакова завели дві кримінальні справи: що з'ясувала поліція

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи проти Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві зі зборами на лікування. Поліція розслідує можливе шахрайство та відмивання "брудних" грошей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.
Так, правоохоронці відреагували на інформацію про можливе шахрайство Гусакова, пов'язане зі збором коштів на нібито закупівлю дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.
Як нагадали у поліції, інформацію про критичну потреб Гусакова поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок. Однак, у червні у користувачі соцмереж почали публічно непокоїтись з приводу відсутності звітності за зібрані кошти.
"Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України", - зазначили в Нацполіції.
Попередньо встановлено, що для діяльності використовувались щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси. Наразі правоохоронці визначають коло потерпілих, а також місце перебування Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.
Назарій Гусаков — львів’янин із рідкісною генетичною хворобою СМА. Через неї він втратив рухові функції і може лише ворушити пальцями та головою.
Для підтримки життя Назарію необхідно щомісяця приймати дорогі препарати. Як з'ясувалося, препарати йому надає Львівська міська рада, однак, за словами самого Гусакова, цієї допомоги недостатньо. Тож він веде збори грошей через соцмережі нібито для закупівлі препаратів.
Однак у червні українці запідозрили Гусакова у шахрайстві через відсутність звітності та підозрілі фінансові операції. Сам Гусаков публічно відкинув звинувачення, а також закликав "наразі нічого не донатити" йому. Детальніше про скандал - у матеріалі РБК-Україна за посиланням.
Сьогодні на скандал з Гусаковим відреагував президент Володимир Зеленський. Він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та розповів, що Гусаком наразі перебуває за межами України.
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