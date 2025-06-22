На Назария Гусакова завели два уголовных дела: что выяснила полиция

Так, правоохранители отреагировали на информацию о возможном мошенничестве Гусакова, связанное со сбором средств на якобы закупку дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.

Как напомнили в полиции, информацию о критической потребности Гусакова распространяли в соцсетях и медиа, в частности известные журналисты и лидеры мнений. Однако, в июне в пользователи соцсетей начали публично беспокоиться по поводу отсутствия отчетности за собранные средства.

"Правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины", - отметили в Нацполиции.

Предварительно установлено, что для деятельности использовались по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы. Сейчас правоохранители определяют круг потерпевших, а также местонахождение Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных сделках.