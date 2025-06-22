На Назария Гусакова завели два уголовных дела: что выяснила полиция

Правоохранители возбудили два уголовных дела против Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве со сборами на лечение. Полиция расследует возможное мошенничество и отмывание "грязных" денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.
Так, правоохранители отреагировали на информацию о возможном мошенничестве Гусакова, связанное со сбором средств на якобы закупку дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.
Как напомнили в полиции, информацию о критической потребности Гусакова распространяли в соцсетях и медиа, в частности известные журналисты и лидеры мнений. Однако, в июне в пользователи соцсетей начали публично беспокоиться по поводу отсутствия отчетности за собранные средства.
"Правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины", - отметили в Нацполиции.
Предварительно установлено, что для деятельности использовались по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы. Сейчас правоохранители определяют круг потерпевших, а также местонахождение Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных сделках.
Назарий Гусаков - львовянин с редкой генетической болезнью СМА. Из-за нее он потерял двигательные функции и может только шевелить пальцами и головой.
Для поддержания жизни Назарию необходимо ежемесячно принимать дорогие препараты. Как выяснилось, препараты ему предоставляет Львовский городской совет, однако, по словам самого Гусакова, этой помощи недостаточно. Поэтому он ведет сбор денег через соцсети якобы для закупки препаратов.
Однако в июне украинцы заподозрили Гусакова в мошенничестве из-за отсутствия отчетности и подозрительных финансовых операций. Сам Гусаков публично отверг обвинения, а также призвал "пока ничего не донатить" ему. Подробнее о скандале - в материале РБК-Украина по ссылке.
Сегодня на скандал с Гусаковым отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко и рассказал, что Гусаков сейчас находится за пределами Украины.
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