Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Назарбаев, он получил согласие Зеленского на встречу.

"Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - сообщил Назарбаев.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что Путин выступает за диалог с Киевом, добавив, что само общение Путина и Зеленского является положительным фактом.

Президенты двух стран уже проводили несколько телефонных разговоров. В частности, Зеленский звонил Путину из-за обстрелов на Донбассе.

Кроме того, во время пресс-марафона, украинский президент заявлял, что не знает, возможна ли его встреча с Путиным. Он считает, что "все против" этой встречи.

Напомним, Зеленский предложил президенту Путину новый формат переговоров с участием Дональда Трампа. Он предлагал провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Сейчас решается вопрос о проведении нормандской встречи. Ключевым условием является разведение сил в Золотом и Петровском (Донбасс).