Назарбаев объяснил уход с поста президента Казахстана

Фото: Нурсултан Назарбаев (ktk kz)

Назарбаев назвал Казахстан островом стабильности в полыхающем мире

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после своей отставки с поста президента получил звание почетного сенатора, заверил, что будет принимать участие в работе верхней палаты парламента, передает TengriNews.

В своем выступлении перед сенаторами Назарбаев назвал Казахстан "островом стабильности в этом полыхающем мире", для чего пришлось приложить много усилий.

"И мое решение, принятое в этом году, это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего и преемственности политики, которую я проводил последние 30 лет", - сказал он.

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора. Ему вручили удостоверение и знак почетного сенатора. Статус дает возможность участвовать в заседаниях палаты, в принятии решений, вносить свои предложения. Однако специальный статус не дает права участвовать в голосованиях сената.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил, что идет с поста президента Казахстана. После этого он назвал своего преемника - спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года. До этого он возглавлял ЦК Компартии Казахской ССР.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил досрочные выборы главы государства на 9 июня.