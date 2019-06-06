Назарбаєв пояснив відставку з поста президента Казахстану

Фото: Нурсултан Назарбаєв (ktk kz)

Назарбаєв назвав Казахстан островом стабільності

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв після своєї відставки з поста президента отримав звання почесного сенатора, запевнив, що буде приймати участь у роботі верхньої палати парламенту, передає TengriNews.

У своєму виступі перед сенаторами Назарбаєв назвав Казахстан "островом стабільності в цьому світі, який полихає", для чого довелося докласти багато зусиль.

"І моє рішення, прийняте в цьому році, це вивірене, нормальне рішення заради стабільності держави, задля майбутнього і наступності політики, яку я проводив останні 30 років", - сказав він.

Назарбаєву надали статус почесної сенатора. Йому вручили посвідчення та знак почесного сенатора. Статус дає можливість брати участь у засіданнях палати, в прийнятті рішень, вносити свої пропозиції. Однак спеціальний статус не дає права брати участь в голосуваннях сенату.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану. Після цього він назвав свого наступника - спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва. Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року. До цього він очолював ЦК Компартії Казахської РСР.

Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив дострокові вибори глави держави на 9 червня.