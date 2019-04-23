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Назарбаев более трех лет готовился к отставке

Новости » В мире    23.04.2019 - 11:19
Назарбаев более трех лет готовился к отставке
Фото: Нурсултан Назарбаев (ktk kz)

Он отметил, что все это время искал преемника на свой пост

На съезде правящей партии Казахстана экс-президент страны Нурсултан Назарбаев рассказал, что он обдумывал более трех лет решение сложить полномочия. Об этом сообщает Tengrinews.

Он отметил, что все это время искал преемника на свой пост.

"Когда я говорю, что принял осознанное решение, это действительно так. Такие решения не принимаются за один день или за один месяц. Я готовился несколько лет. Если секрет открыть, больше трех лет", - рассказал он.

В частности, сегодня Назарбаев предложил сопартийцам поддержать действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах главы государства, которые состоятся 9 июня. Его поддержали.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил, что идет с поста президента Казахстана. После этого он назвал своего преемника - спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.

"Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом", - заявил он.

Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года. В 1990-2000-х годах Токаев занимал посты главы МИД Казахстана и премьер-министра республики.

 

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