Найзапекліші бої - на Покровському напрямку: Генштаб розповів, як минула доба на фронті

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 184 бойові зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Противник за добу завдав 89 авіаударів, скинув 163 керовані авіабомби, здійснив 4 785 обстрілів (137 - з РСЗВ) і залучив 6 325 дронів-камікадзе. Авіаудари, зокрема, прийшлися по районах Залізничного та Приморського (Запорізька область), Козацького й Інгульця (Херсонська область).

Своєю чергою авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки, чотири артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт противника.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано три боєзіткнення. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіабомб і здійснив 180 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього й Одрадного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Шандриголового, Колодязів, Греківки, Зарічного та у бік Ставків.

На Сіверському напрямку протягом доби здійснено 22 атаки на позиції українських підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя і Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення - у районі Білої Гори та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку противник здійснив 10 атак у районах Клебан-Бика, Катеринівки, Полтавки, Русин Яру та у бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 наступальні дії агресора біля Володимирівки, Родинського, Миколаївки, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного, Новомиколаївки, Новопідгороднього, Молодецького, Шахового та у бік Новопавлівки й Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку поблизу Олександрограда, Тернового, Воскресенки, Маліївки, Ольгівського та у напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку ворог тричі безуспішно намагався просунутися до укріплень українських оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Фото: Ситуація на фронті станом на ранок 14 вересня (t.me/GeneralStaffZSU)