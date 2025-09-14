ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ожесточенные бои - на Покровском направлении: Генштаб рассказал, как прошли сутки на фронте

Воскресенье 14 сентября 2025 08:33
UA EN RU
Ожесточенные бои - на Покровском направлении: Генштаб рассказал, как прошли сутки на фронте Иллюстративное фото: Генштаб рассказал, как прошли сутки на фронте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 184 боевых столкновения. Больше всего боев произошло на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Противник за сутки нанес 89 авиаударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы, совершил 4 785 обстрелов (137 - из РСЗО) и задействовал 6 325 дронов-камикадзе. Авиаудары, в частности, пришлись по районам Железнодорожного и Приморского (Запорожская область), Казацкого и Ингульца (Херсонская область).

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано три боестолкновения. Противник нанес восемь авиационных ударов, всего сбросил 20 управляемых авиабомб и совершил 180 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего и Отрадного.

На Купянском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы в районах Мирного, Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Шандриголово, Колодязов, Грековки, Заречного и в сторону Ставков.

На Северском направлении в течение суток осуществлено 22 атаки на позиции украинских подразделений в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения - в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении противник совершил 10 атак в районах Клебан-Быка, Катериновки, Полтавки, Русин Яра и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 наступательных действия агрессора возле Владимировки, Родинского, Николаевки, Миролюбовки, Новоэкономического, Лысовки, Покровска, Звериного, Котлиного, Удачного, Дачного, Новониколаевки, Новоподгороднего, Молодецкого, Шахматного и в сторону Новопавловки и Филиала.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 41 атаку вблизи Александрограда, Тернового, Воскресенки, Малиевки, Ольговского и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил. На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался продвинуться к укреплениям украинских защитников. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Фото: Ситуация на фронте по состоянию на утро 14 сентября (t.me/GeneralStaffZSU)

Потери россиян на фронте

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 1 094 610 человек личного состава. Всего за минувшие сутки ликвидировано 880 военных оккупационных войск, уничтожено три танка, 42 артиллерийские системы, одну РСЗО, 261 БПЛА оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины Донбасс
Новости
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России