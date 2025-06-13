Найзапекліші бої поблизу Покровська: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Найбільша кількість боїв за добу відбулася на Покровському напрямку. Військові підсумували ситуацію на фронті протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Так, від початку доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Російські війська масово атакують на кількох напрямках, зокрема на Покровському, Новопавлівському та Лиманському.

Окупанти застосовують авіацію, дрони-камікадзе та артилерію, однак ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 863 дрони-камікадзе та здійснили 3536 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Найзапекліші бої - у районах Покровська, де противник здійснив 38 атак лише за кілька годин.

Найгарячіші напрямки фронту станом на 12 червня

На Покровському напрямку від початку цієї доби наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають.

Атаки йдуть одночасно в районах: Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, а також у напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

Втрати ворога: 169 окупантів, із них 107 - безповоротні, знищено техніку та артилерію.

На Новопавлівському напрямку ворог двадцять вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах: Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко.

Ворог також діє в напрямках Мирне, Запоріжжя, Комар, 7 боїв ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове. Шість боєзіткнень не вщухають.

На Торецькому напрямку росіяни штурмували позиції українських захисників двадцять разів. Гаряче було біля Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки, Русиного Яру, Олександро-Калинового, Яблунівки. 3 бої не завершені.

Ситуація по інших напрямках

Інші напрямки також зазнали атак, але з меншою інтенсивністю.

Зокрема:

Краматорський напрямок - 6 штурмів;

Сіверський - 3 атаки;

Оріхівський, Гуляйпільський, Придніпровський, Курський - авіаудари та поодинокі штурми.

В штабі наголосили, що військові ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.