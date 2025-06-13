Самые ожесточенные бои вблизи Покровска: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Наибольшее количество боев за сутки произошло на Покровском направлении. Военные подытожили ситуацию на фронте в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Так, с начала суток зафиксировано 168 боевых столкновений. Российские войска массово атакуют на нескольких направлениях, в частности на Покровском, Новопавловском и Лиманском.

Оккупанты применяют авиацию, дроны-камикадзе и артиллерию, однако ВСУ держат оборону, нанося врагу значительные потери.

В целом российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросив 92 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 863 дроны-камикадзе и осуществили 3536 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Самые ожесточенные бои - в районах Покровска, где противник совершил 38 атак всего за несколько часов.

Самые горячие направления фронта по состоянию на 12 июня

На Покровском направлении с начала этих суток наши защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжаются.

Атаки идут одновременно в районах: Миролюбовка, Андреевка, Лисовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, а также в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки.

Потери врага: 169 оккупантов, из них 107 - безвозвратные, уничтожена техника и артиллерия.

На Новопавловском направлении враг двадцать восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах: Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар, Шевченко.

Враг также действует в направлениях Мирное, Запорожье, Комар, 7 боев еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое. Шесть боестолкновений не утихают.

На Торецком направлении россияне штурмовали позиции украинских защитников двадцать раз. Горячо было у Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Романовки, Русиного Яра, Александро-Калинового, Яблоновки. 3 боя не завершены.

Ситуация по другим направлениям

Другие направления также подверглись атакам, но с меньшей интенсивностью.

В частности:

Краматорское направление - 6 штурмов;

Северское - 3 атаки;

Ореховское, Гуляйпольское, Приднепровское, Курское - авиаудары и единичные штурмы.

В штабе отметили, что военные эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.