Найзапекліші бої - на двох напрямках: Генштаб показав оновлені карти фронту

За даними Генштабу, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3681 обстріл, зокрема 63 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7789 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Олексієво-Дружківка Донецької області;

Гаврилівка Дніпропетровської області;

Зелене, Різдвянка, Нове Поле, Зірниця, Юрківка, Павлівка Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби та здійснив 80 обстрілів.



На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького.



На Куп’янському напрямку вчора відбулось сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.



На Лиманському напрямку ворог провів 12 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне.



На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутись вперед в районі Платонівки та у бік Ямполя.



На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Оріхово-Василівка та у бік Бондарного.



На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.



На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив сім атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів - у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук.



На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районах Плавнів та Степового.



На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальнивтрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, бойову броньовану машинуй потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та чотири інші важливі об’єкти російських загарбників.