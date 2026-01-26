Самые ожесточенные бои - на двух направлениях: Генштаб показал обновленные карты фронта

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 138 боевых столкновений. Больше всего штурмов возле Покровска и Гуляйполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3681 обстрел, в том числе 63 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7789 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы и совершил 80 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилепка, Старица и в сторону Избицкого.
На Купянском направлении вчера состоялось семь вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг провел 12 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодязи, Новоселовка и Заречное.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Платоновки и в сторону Ямполя.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Орехово-Васильевка и в сторону Бондарного.
На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала и Новопавловки.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил семь атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов - в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Плавней и Степного.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательные потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и четыре других важных объекта российских захватчиков.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и четыре других важных объекта российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 917 беспилотных летательных аппаратов, 147 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.