ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни втратили за добу понад 800 солдатів та дві сотні дронів, - Генштаб

Четвер 04 вересня 2025 08:49
UA EN RU
Росіяни втратили за добу понад 800 солдатів та дві сотні дронів, - Генштаб Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 3 на 4 вересня, росіяни втратили на фронті ще 840 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 261 дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 085 410 (+840) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 157 од.;
  • бойових броньованих машин - 23 241 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 32 385 (+43) од.;
  • РСЗВ - 1479 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1215 (+2) од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56 045 (+261) од.;
  • крилатих ракет - 3686 (+22) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 60 692 (+92) од.;
  • спеціальної техніки - 3956 од.

Росіяни втратили за добу понад 800 солдатів та дві сотні дронів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, 3 вересня, на фронті протягом доби було зафіксовано 147 бойових зіткнень. Причому третина боїв відбулася лише на Покровському напрямку.

У Генштабі поінформували, що росіяни 49 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Уют, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лісівка, Котліно, Удачне, Орехове і в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Луч, Сухий Яр, Покровськ, Звєрево і Молодецьке.

Також було відомо про втрати ворога на Покровському напрямку.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 131 окупанта, з них 84 - безповоротно. Також знищено три мотоцикли, три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, гармату, 68 безпілотних літальних апаратів і пошкоджено мотоцикл, гармату, шість укриттів для особового складу противника", - йшлося у зведенні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці