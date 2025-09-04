Росіяни втратили за добу понад 800 солдатів та дві сотні дронів, - Генштаб
За останню добу, з 3 на 4 вересня, росіяни втратили на фронті ще 840 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 261 дрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 085 410 (+840) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 157 од.;
- бойових броньованих машин - 23 241 (+4) од.;
- артилерійських систем - 32 385 (+43) од.;
- РСЗВ - 1479 (+2) од.;
- засоби ППО - 1215 (+2) од.;
- літаків - 422 од.;
- гелікоптерів - 341 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56 045 (+261) од.;
- крилатих ракет - 3686 (+22) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 60 692 (+92) од.;
- спеціальної техніки - 3956 од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, 3 вересня, на фронті протягом доби було зафіксовано 147 бойових зіткнень. Причому третина боїв відбулася лише на Покровському напрямку.
У Генштабі поінформували, що росіяни 49 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Уют, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лісівка, Котліно, Удачне, Орехове і в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Луч, Сухий Яр, Покровськ, Звєрево і Молодецьке.
Також було відомо про втрати ворога на Покровському напрямку.
"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 131 окупанта, з них 84 - безповоротно. Також знищено три мотоцикли, три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, гармату, 68 безпілотних літальних апаратів і пошкоджено мотоцикл, гармату, шість укриттів для особового складу противника", - йшлося у зведенні.