"Найвищий пріоритет": у Міноборони розкрили, що відбувається з українською балістикою

Українська балістика є пріоритетом для Міноборони. У відомстві підтверджують: ведеться активна робота над системами, здатними вражати цілі в глибині ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Анатолія Кличко.
Україна зробила серйозний поступ у розвитку власних балістичних ракет.
За словами Кличка, питання української балістики сьогодні перебуває поза чергою - воно має найвищий рівень пріоритету в оборонному секторі.
"Дуже багато зроблено, пророблена дуже велика робота. І я скажу так, що і президент (ред. Володимир Зеленський) уже про це сказав на сьогоднішній день. Ну, по-перше, приділено більше уваги українській балістиці. Тобто це питання воно сьогодні, знаєте, не перше, друге, трете, а поза чергою", - зазначив Кличко.
У Міноборони наголошують, що вітчизняна балістика - це не лише про технології, а й про здатність українських сил вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони.
За словами Кличка, розвиток триває, і вже "в найближчий час" українське суспільство почує більш конкретні заяви щодо цього озброєння.
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача.
За словами президента, на Ставці були доповіді про забезпечення українських бригад і комплектацію підрозділів. Також було детально порушено питання української ракетної програми.
При цьому радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін нещодавно зазначав, що українська балістика виробляється серійно.
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, Україна застосовує таке озброєння щомісяця.
Більш детально про те, куди може дістати українська балістика, - в матеріалі РБК-Україна.
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