"Высший приоритет": в Минобороны раскрыли, что происходит с украинской баллистикой

Украина сделала серьезный прогресс в развитии собственных баллистических ракет.

По словам Кличко, вопрос украинской баллистики сегодня находится вне очереди - он имеет самый высокий уровень приоритета в оборонном секторе.

"Очень много сделано, проделана очень большая работа. И я скажу так, что и президент (ред. Владимир Зеленский) уже об этом сказал на сегодняшний день. Ну, во-первых, уделено больше внимания украинской баллистике. То есть этот вопрос он сегодня, знаете, не первый, второй, третий, а вне очереди", - отметил Кличко.

В Минобороны отмечают, что отечественная баллистика - это не только о технологиях, но и о способности украинских сил поражать стратегические цели врага в глубине его обороны.

По словам Кличко, развитие продолжается, и уже "в ближайшее время" украинское общество услышит более конкретные заявления относительно этого вооружения.