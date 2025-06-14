"Найвищий пріоритет": у Міноборони розкрили, що з українською балістикою

Українська балістика є пріоритетом для Міноборони. У відомстві підтверджують: ведеться активна робота над системами, здатними вражати цілі в глибині ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Анатолія Кличко.

Україна зробила серйозний поступ у розвитку власних балістичних ракет.

За словами Кличка, питання української балістики сьогодні перебуває поза чергою - воно має найвищий рівень пріоритету в оборонному секторі.

"Дуже багато зроблено, пророблена дуже велика робота. І я скажу так, що і президент (ред. Володимир Зеленський) уже про це сказав на сьогоднішній день. Ну, по-перше, приділено більше уваги українській балістиці. Тобто це питання воно сьогодні, знаєте, не перше, друге, трете, а поза чергою", - зазначив Кличко.

У Міноборони наголошують, що вітчизняна балістика - це не лише про технології, а й про здатність українських сил вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони.

За словами Кличка, розвиток триває, і вже "в найближчий час" українське суспільство почує більш конкретні заяви щодо цього озброєння.