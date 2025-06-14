"Высший приоритет": в Минобороны раскрыли, что происходит с украинской баллистикой
Украинская баллистика является приоритетом для Минобороны. В ведомстве подтверждают: ведется активная работа над системами, способными поражать цели в глубине врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анатолия Кличко.
Украина сделала серьезный прогресс в развитии собственных баллистических ракет.
По словам Кличко, вопрос украинской баллистики сегодня находится вне очереди - он имеет самый высокий уровень приоритета в оборонном секторе.
"Очень много сделано, проделана очень большая работа. И я скажу так, что и президент (ред. Владимир Зеленский) уже об этом сказал на сегодняшний день. Ну, во-первых, уделено больше внимания украинской баллистике. То есть этот вопрос он сегодня, знаете, не первый, второй, третий, а вне очереди", - отметил Кличко.
В Минобороны отмечают, что отечественная баллистика - это не только о технологиях, но и о способности украинских сил поражать стратегические цели врага в глубине его обороны.
По словам Кличко, развитие продолжается, и уже "в ближайшее время" украинское общество услышит более конкретные заявления относительно этого вооружения.
Украинская баллистика
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего.
По словам президента, на Ставке были доклады об обеспечении украинских бригад и комплектации подразделений. Также был детально затронут вопрос украинской ракетной программы.
При этом советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин недавно отмечал, что украинская баллистика производится серийно.
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, Украина применяет такое вооружение ежемесячно.
Более подробно о том, куда может достать украинская баллистика, - в материале РБК-Украина.
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