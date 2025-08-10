Здали на 200 балів. Скільки випускників отримали найкращі результати з НМТ

На НМТ цього року зареєструвалося 317 тисяч учасників, з яких 2414 по всій Україні отримали 200 балів щонайменше з одного предмета.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький.
Цього року на НМТ зареєструвалося 317 тисяч учасників, тоді як минулого року – близько 312 тисяч, що практично однакові показники, зазначає Винницький.
Якщо враховувати лише тих, хто справді складали НМТ, то цього року їх було 289 тисяч, а минулого — 283 тисячі. При цьому і торік, і зараз приблизно 20 тисяч дітей складали тест за кордоном. Отже, результати також майже не змінилися.
За підсумками тестування, 2414 осіб по всій Україні набрали 200 балів з одного або більше предметів.
"Тут хочу озвучити цікаву річ, що з них 1163 – це 200-бальники саме з математики. В соцмережах було багато коментарів про дуже складний тест з математики, який нібито було нереально скласти через непрості завдання. Так от, майже половина тих, які склали НМТ на найвищі 200-балів – це люди, які отримали їх саме за математику", – каже Михайло Винницький.
За його словами, з математики дійсно тест був важкий. І 12% його не склали. Минулого року таких було 15%.
"Але по математиці й найбільше тих, хто набрав 200 балів, з цього предмету ми бачимо великий розрив. І це, насправді, саме та річ, над якою МОН буде дуже активно і багато працювати в середній освіті. У нас є дві великі субвенції, кожна по півмільярда гривень, які націлена на те, щоби в старшій школі покращувати якість навчання саме з природних спеціальностей, з математики", – додає він.
За словами Винницького, чіткого розподілу за регіонами, де результати найкращі, виділяти не варто. З іншого боку, як і в попередні роки, зазвичай Київ та Львів здають НМТ найкраще.
"Але насправді тут є певні цікаві моменти. Наприклад, з української мови. Це один з обов'язкових предметів, який пишуть всі 289 тисяч осіб, які писали НМТ цього року. І тут сильніші бали і кращі результати отримували Харківська і Сумська області, ніж, наприклад, Рівненська чи Тернопільська", – звертає увагу колишній заступник міністра.
Він додає, що це розвіює міф про те, що ці області є нібито так званими суто російськомовними регіонами.
"Бо насправді випускники шкіл в цих областях дуже часто здають краще українську, ніж в західних регіонах", – зауважує співрозмовник.
