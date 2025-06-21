Найвідоміший опозиціонер: хто такий Сергій Тихановський, якого відпустив Лукашенко

Хто такий Тихановський

Сергій Тихановський - білоруський громадський діяч, бізнесмен та найвідоміший опозиціонер країни. Наразі йому 46 років. Тихановський народився в Горках і виріс у Гомелі, де здобув освіту на філологічному факультеті місцевого університету.

Після навчання займався підприємницькою діяльністю: організовував концерти, відкривав нічні клуби у Мозирі та Гомелі, керував мережею салонів мобільного зв’язку і володів відеостудією, що займалася виробництвом реклами для відомих брендів.

У 2019 році Тихановський заснував YouTube-канал "Страна для жизни", який швидко набув популярності в Білорусі завдяки своїй критиці корупції та зловживань серед чиновників.

Затримання білоруського опозиціонера

Однак у травні 2020 років, напередодні чергових президентських виборів Тихановський оголосив про наміри балотуватися в президенти Білорусі. Проте ЦВК Білорусі відмовила йому в реєстрації на виборах. Натомість, за нього кандидатом в президенти зареєструвалася дружина - Світлана.

29 травня 2020 року під час пікету зі збору підписів за висунення Світлани Тихановської кандидатом на виборах Тихановського та ще 9 осіб було затримано.

Їх звинуватили у заподіянні тілесних ушкоджень працівникам міліції, а також у "організації дій, що порушують громадський порядок".

Відзначимо, що після арешту Сергій долучився до кампанії дружини, як керівник її штабу і довірена особа.

9 серпня 2020 року відбулися вибори президента Республіки Білорусь, де, "за офіційними даними", переміг наразі чинний президент Олександр Лукашенко. Проте, варто відзначити, що ці результати не були визнані представниками опозиції та низки країн світу.

Внаслідок виборів в Білорусі почалися масові акції протесту, які тривали декілька місяців. З 17 серпня у Білорусі розпочалися страйки на великих промислових підприємствах.

Влітку того ж таки 2020 року стало відомо, що Світлана Тихановська разом з дітьми виїхала до Литви.

Лукашенко особисто наказав затримати Тихановського

Через два місяці після арешту Тихановського, Лукашенко публічно заявив, що опозиціонера затримали за його наказом. Так званий президент звинуватив блогера у спробі "організувати Майдан у Білорусі".

Загалом відомо, що "влада" Білорусі суворо покарала Тихановського за його спроби мобілізувати простих людей на політичну діяльність. Його судили в закритому режимі в Гомельському СІЗО, а у грудні 2021 року рішенням суду йому було засуджено до 18 років колонії суворого режиму за чотирма політичними статтями

Пізніше до строку покарання додались ще півтора року за нібито злісну непокору адміністрації колонії. Проте Сергій категорично відмовився визнавати провину.

Тихановського тримали в повній ізоляції від світу. Понад два роки про нього не було жодної інформації.

Політв'язні вийшли на свободу

Сьогодні ж, 21 червня, за сприяння США було звільнено низку білоруських опозиціонерів, серед яких і сам Тихановський. Як повідомляється, опозиціонер уже покинув Білорусь. За кордоном, на нього чекали син Карней і донька Агнія, а також дружина Світлана.

За даними ЗМІ, звільнення стало можливим завдяки візиту до Мінська спецпредставника американського президента Дональда Трампа Кіта Келлога. Відомо, що Келлог провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.

Заступник Келлога Джон Коул заявив, що Білорусь звільнила 14 ув'язнених на прохання Трампа.