Самый известный оппозиционер: кто такой Сергей Тихановский, которого отпустил Лукашенко

Кто такой Тихановский

Сергей Тихановский - белорусский общественный деятель, бизнесмен и самый известный оппозиционер страны. Сейчас ему 46 лет. Тихановский родился в Горках и вырос в Гомеле, где получил образование на филологическом факультете местного университета.

После учебы занимался предпринимательской деятельностью: организовывал концерты, открывал ночные клубы в Мозыре и Гомеле, руководил сетью салонов мобильной связи и владел видеостудией, которая занималась производством рекламы для известных брендов.

В 2019 году Тихановский основал YouTube-канал "Страна для жизни", который быстро приобрел популярность в Беларуси благодаря своей критике коррупции и злоупотреблений среди чиновников.

Задержание белорусского оппозиционера

Однако в мае 2020 года, накануне очередных президентских выборов Тихановский объявил о намерениях баллотироваться в президенты Беларуси. Однако ЦИК Беларуси отказала ему в регистрации на выборах. Взамен за него кандидатом в президенты зарегистрировалась жена - Светлана.

29 мая 2020 года во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом на выборах Тихановский и еще 9 человек были задержаны.

Их обвинили в причинении телесных повреждений работникам милиции, а также в "организации действий, нарушающих общественный порядок".

Отметим, что после ареста Сергей присоединился к кампании жены, как руководитель ее штаба и доверенное лицо.

9 августа 2020 года состоялись выборы президента Республики Беларусь, где, "по официальным данным", победил ныне действующий президент Александр Лукашенко. Однако, стоит отметить, что эти результаты не были признаны представителями оппозиции и ряда стран мира.

В результате выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. С 17 августа в Беларуси начались забастовки на крупных промышленных предприятиях.

Летом того же 2020 года стало известно, что Светлана Тихановская вместе с детьми выехала в Литву.

Лукашенко лично приказал задержать Тихановского

Через два месяца после ареста Тихановского, Лукашенко публично заявил, что оппозиционера задержали по его приказу. Так называемый президент обвинил блогера в попытке "организовать Майдан в Беларуси".

В общем известно, что "власть" Беларуси строго наказала Тихановского за его попытки мобилизовать простых людей на политическую деятельность. Его судили в закрытом режиме в Гомельском СИЗО, а в декабре 2021 года решением суда он был приговорен к 18 годам колонии строгого режима по четырем политическим статьям

Позже к сроку наказания добавились еще полтора года за якобы злостное неповиновение администрации колонии. Однако Сергей категорически отказался признавать вину.

Тихановского держали в полной изоляции от мира. Более двух лет о нем не было никакой информации.

Политзаключенные вышли на свободу

Сегодня же, 21 июня, при содействии США был освобожден ряд белорусских оппозиционеров, среди которых и сам Тихановский. Как сообщается, оппозиционер уже покинул Беларусь. За границей, его ждали сын Карней и дочь Агния, а также жена Светлана.

По данным СМИ, освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Кита Келлога. Известно, что Келлог провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

Заместитель Келлога Джон Коул заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.