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Розумна інвестиція. Байден анонсував пакет допомоги Україні та Ізраїлю

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати мають виділити кошти для підтримки України та Ізраїлю – це інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Ми маємо виділити фінансові кошти для підтримки наших партнерів, включаючи Ізраїль та Україну. Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців", - заявив Байден.

За його словами, пакет допомоги, який буде направлений до Конгресу, є безпрецедентним за своїм значенням для ізраїльської безпеки.

"Я попрошу Конгрес продовжувати спрямовувати зброю Україні, щоб Україна могла зупинити жорстокість Путіна", - додав він.

Скільки коштів може отримати Україна

За даними джерел Reuters, президент США запросить у Конгресу 60 млрд доларів допомоги для України та 14 млрд доларів – для Ізраїлю. Запит також включатиме 10 млрд доларів на гуманітарну допомогу, 14 млрд доларів на охорону кордонів США та 7 - на підтримку Індо-Тихоокеанського регіону.

Повідомляється, що половина із 60 млрд доларів, які Байден запитує для України, піде на заміну та модернізацію запасів зброї у США.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg повідомило, що Байден звернутися до Конгресу із запитом, який включає допомогу Україні та Ізраїлю.

Згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів, ймовірно, запросить у Конгресу 100 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю вже 20 жовтня за американським часом.

Відзначається, у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев'ять сенаторів-республіканців надіслали листа лідерам у Сенаті, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.

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