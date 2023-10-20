Розумна інвестиція. Байден анонсував пакет допомоги Україні та Ізраїлю

"Ми маємо виділити фінансові кошти для підтримки наших партнерів, включаючи Ізраїль та Україну. Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців", - заявив Байден.

За його словами, пакет допомоги, який буде направлений до Конгресу, є безпрецедентним за своїм значенням для ізраїльської безпеки.

"Я попрошу Конгрес продовжувати спрямовувати зброю Україні, щоб Україна могла зупинити жорстокість Путіна", - додав він.

Скільки коштів може отримати Україна

За даними джерел Reuters, президент США запросить у Конгресу 60 млрд доларів допомоги для України та 14 млрд доларів – для Ізраїлю. Запит також включатиме 10 млрд доларів на гуманітарну допомогу, 14 млрд доларів на охорону кордонів США та 7 - на підтримку Індо-Тихоокеанського регіону.

Повідомляється, що половина із 60 млрд доларів, які Байден запитує для України, піде на заміну та модернізацію запасів зброї у США.