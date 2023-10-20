Разумная инвестиция. Байден анонсировал пакет помощи Украине и Израилю

"Мы должны выделить финансовые средства для поддержки наших партнеров, включая Израиль и Украину. Это умная инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев", - заявил Байден.

По его словам, пакет помощи, который будет направлен в Конгресс, безпрецендентен по своему значению для израильской безопасности.

"Я попрошу Конгресс продолжать направлять оружие Украине, чтобы Украина могла остановить жестокость Путина", - добавил он.

Сколько средств может получить Украина

По данным источников Reuters, президент США запросит у Конгресса 60 млрд долларов помощи для Украины и 14 млрд долларов - для Израиля. Запрос также будет включать 10 млрд долларов на гуманитарную помощь, 14 млрд долларов на охрану границ США и 7 - на пддержку Индо-Тихоокеанского региона.

Сообщается, что половина из 60 млрд долларов, которые Байден запрашивает для Украины, пойдет на замену и модернизацию запасов оружия в США.