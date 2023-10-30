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Найтепліший день. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 31 жовтня, в Україні буде один із найтепліших днів найближчим часом. Причому дощів також не очікується, але настрій від теплого дня може зіпсувати вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Завтра в Україні очікується найтепліший день у найближчій перспективі. Температура повітря протягом дня передбачається +17...+24 градуси", - розповіла вона.

Навіть вночі, за даними синоптика, буде тепло, +10...+14, на сході та північному сході +8...+11 градусів.

Синоптик також зазначила, що дощів завтра не буде, хоча "протистояння східного антициклону та західних циклонічних процесів спричинить рвучкий вітер, часом до штормових поривів".

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У Києві жовтень завершиться сухою дуже теплою погодою, вдень до +19 градусів.

"Єдиний дискомфорт - вже згадуваний поривчастий вітер південного походження", - додала Діденко, зазначивши, що його швидкість буде меншою, ніж 28 жовтня.

Як розповідала синоптик Наталка Діденко, у Києві 28 жовтня очікувався сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 20 м/с і більше. Цікаво, що саме 28 жовтня у Києві було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру.

 

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