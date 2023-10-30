В Києві встановлено новий погодний рекорд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"28 жовтня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с (72 км/год)", - йдеться у повідомленні.

За даними фахівців, це повторило попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році.

Погода у Києві 28 жовтня

Як розповідала синоптик Наталка Діденко, у Києві 28 жовтня очікувався сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 20 м/с і більше.

Нагадаємо, 22 жовтня у Київській області було встановлено новий температурний рекорд. Він побив показник 88-річної давнини.