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Самый теплый день. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 31 октября, в Украине будет один из самых теплых дней в ближайшее время. Причем дождей также не ожидается, но настроение от теплого дня может испортить ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Завтра в Украине ожидается теплый день в ближайшей перспективе. Температура воздуха в течение дня предполагается +17...+24 градуса", - рассказала она.

Даже ночью, по данным синоптика, будет тепло +10...+14, на востоке и северо-востоке +8...+11 градусов.

Синоптик также отметила, что дождей завтра не будет, хотя "противостояние восточного антициклона и западных циклонических процессов приведет к порывистому ветру, порой к штормовым порывам".

Погода в Киеве

В Киеве октябрь завершится сухой, очень теплой погодой, днем до +19 градусов.

"Единственный дискомфорт - уже упоминавшийся порывистый ветер южного происхождения", – добавила Диденко, отметив, что его скорость будет меньше, чем 28 октября.

Как рассказывала синоптик Наталья Диденко, в Киеве 28 октября ожидался сильный северо-западный ветер со штормовым порывом до 20 м/с и более. Интересно, что именно 28 октября в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра.

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