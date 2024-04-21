Найстаріший корабель РФ. Що відомо про "Коммуну", яку ВМС атакували в Криму

Що відомо про корабель "Коммуна"

Російському кораблю "Коммуна" вже понад 100 років. Він є найстарішим робочим кораблем російського флоту, і, можливо, найстарішим у світі.

Росіяни спустили "Коммуну" на воду ще в далекому 1913 році. У 1915 році корабель став частиною російського Балтійського флоту. Спочатку корабель мав назву "Волхов" - нібито на честь новгородської річки, а, за іншою версією, на честь біблійних волхвів. 31 грудня 1922 року судно було перейменовано на "Коммуну".

У 1967 році корабель "Коммуна" був передислокований з Кронштадта до Севастополя. Цей корабель призначений для пошуку і порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Він єдиний такий в Чорному морі.

"Вона ("Коммуна" - ред.) обслуговувала підводні човни, запускала підводні дрони. І саме цей корабель працював на місці затоплення крейсера "Москва", щоб забрати найважливіші елементи на місці затоплення. Попри його "поважний вік", на ньому стояло досить новітнє обладнання", - розповів РБК-Україна речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Удар по "Коммуні"

Вранці 21 квітня в окупованому Севастополі чули вибух. Потім у мережі з'явилося відео з пожежею в Севастопольській бухті, а очевидець на відео говорив про "приліт" ракети в корабель. Російські окупанти у свою чергу стверджували, що атака на корабель була відбита.

Telegram-канал "Кримський вітер" вранці повідомляв, що, ймовірно, був атакований корабель "Коммуна". А вже ввечері Плетенчук підтвердив це на своїй сторінці у Facebook.

"Що стосується вибору цілі, то я можу лише зазначити, що ворог продовжує прикривати свої бойові одиниці суднами забезпеченнями в Криму, бо бойові одиниці для них важливіші", - додав речник ВМС в розмові з РБК-Україна.

Водночас Плетенчук наголосив, що атака була здійснена силами ВМС ЗСУ, а також пообіцяв, що в Криму будуть і надалі відбуватися "подібні кейси".