Самый старый корабль РФ. Что известно о "Коммуне", которую ВМС атаковали в Крыму

Что известно о корабле "Коммуна"

Российскому кораблю "Коммуна" уже более 100 лет. Он является старейшим рабочим кораблем русского флота и, возможно, самым старым в мире.

Россияне спустили "Коммуну" на воду еще в далеком 1913 году. В 1915 году корабль стал частью русского Балтийского флота. Сначала корабль назывался "Волхов" - якобы в честь новгородской реки, а, по другой версии, в честь библейских волхвов. 31 декабря 1922 года судно было переименовано в "Коммуну".

В 1967 году корабль "Коммуна" был передислоцирован из Кронштадта в Севастополь. Этот корабль предназначен для поиска и спасения подлодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Он единственный такой в Черном море.

"Она ("Коммуна" - ред.) обслуживала подлодки, запускала подводные дроны. И именно этот корабль работал на месте затопления крейсера "Москва", чтобы забрать важнейшие элементы на месте затопления. Несмотря на его "почтенный возраст", на нем стояло довольно новейшее оборудование", - рассказал РБК-Украина спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Удар по "Коммуне"

Утром 21 апреля в оккупированном Севастополе слышали взрыв. Затем в сети появилось видео с пожаром в Севастопольской бухте, а очевидец на видео говорил о "прилете" ракеты в корабль. Российские оккупанты в свою очередь утверждали, что атака на корабль была отбита.

Telegram-канал "Крымский ветер" утром сообщал, что, вероятно, был атакован корабль "Коммуна". А уже вечером Плетенчук подтвердил это на своей странице в Facebook.

"Что касается выбора цели, то я могу лишь отметить, что враг продолжает прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения в Крыму, потому что боевые единицы для них важнее", - добавил спикер ВМС в разговоре с РБК-Украина.

В то же время Плетенчук подчеркнул, что атака была осуществлена силами ВМС ВСУ, а также пообещал, что в Крыму будут и дальше происходить "подобные кейсы".