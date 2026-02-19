ua en ru
Найспокійніша ніч з початку року? У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ

Четвер 19 лютого 2026 09:21
Найспокійніша ніч з початку року? У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ Фото: у Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну 37 дронами. Більшість ворожих цілей знищили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 19 лютого противник атакував 37 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 20 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 29 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях.

Варто зазначити, що, за даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни випустили по Україні рекордно низьку кількість безпілотників з початку року. З січня щоночі росіяни запускали по території країни щонайменше 60 БпЛА.

Найспокійніша ніч з початку року? У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ

Удари РФ в ніч на 19 лютого

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли Лозівську громаду на Харківщині, в результаті пошкоджена котельня Лозової та об'єкти водопостачання. Тисячі людей лишились без води та тепла.

В результаті атаки РФ без теплопостачання залишились майже 16 тисяч абонентів, також через атаку ворога є пошкодження критичної інфраструктури.

