Найспокійніша ніч з початку року? У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 19 лютого противник атакував 37 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 20 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 29 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях.

Варто зазначити, що, за даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни випустили по Україні рекордно низьку кількість безпілотників з початку року. З січня щоночі росіяни запускали по території країни щонайменше 60 БпЛА.