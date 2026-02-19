ua en ru
Самая спокойная ночь с начала года? В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ

Четверг 19 февраля 2026 09:21
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину 37 дронами. Большинство вражеских целей уничтожили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 19 февраля противник атаковал 37 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, ТОТ Донецка, около 20 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 29 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание ударных БпЛА на 4 локациях.

Стоит отметить, что, по данным Воздушных сил, этой ночью россияне выпустили по Украине рекордно низкое количество беспилотников с начала года. С января каждую ночь россияне запускали по территории страны не менее 60 БпЛА.

Удары РФ в ночь на 19 февраля

Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли Лозовскую громаду на Харьковщине, в результате повреждена котельная Лозовой и объекты водоснабжения. Тысячи людей остались без воды и тепла.

В результате атаки РФ без теплоснабжения остались почти 16 тысяч абонентов, также из-за атаки врага есть повреждения критической инфраструктуры.

