ua en ru
Пт, 10 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Найскорботніший день року: ПЦУ пояснила, як насправді відзначають Страсну п'ятницю

14:04 10.04.2026 Пт
4 хв
Літургії в цей день не буває, а в центрі храму з'являється Плащаниця
aimg Ірина Костенко
Цього року Страсна п'ятниця - 10 квітня (фото: pomisna.info)

Велика або Страсна п'ятниця - особливо суворий для вірян день року. Унікальні церковні традиції підкреслюють його важливість і неповторний духовний зміст.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Читайте також: Не лише Страсний тиждень і Великдень: які дні квітня найважливіші у календарі ПЦУ

Чому сьогодні - найскорботніший день для християн

У ПЦУ нагадали, що Велика п'ятниця - найскорботніший день для всіх християн.

Це пов'язано із тим, що саме цього дня Церква згадує:

  • неправедне осудження Синедріоном і Понтієм Пилатом Господа Ісуса Христа;
  • його страждання;
  • його розп'яття на хресті;
  • поховання його тіла в гробі;
  • його зішестя в пекло для довершення там перемоги над смертю і визволення душ (які з вірою чекали його пришестя).

Велика п'ятниця - найскорботніший день року (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як відзначають Страсну п'ятницю й чого не роблять

Українцям розповіли, що Страсна п'ятниця - особливо суворий постовий день року.

Уточнюється, що віруючі сьогодні "намагаються зовсім не споживати їжі".

У храмах у Велику п'ятницю не буває літургії (бо в цей день Сам Господь приніс Себе у жертву).

Натомість служаться Царські часи.

"На них не тільки відтворюється історія євангельських подій, які звершилися в цей день, але й із зіставлення старозавітних пророцтв та новозавітних читань докладно розкривається християнський догмат про наше спасіння хресною смертю Месії", - поділились у ПЦУ.

Зазначається, що в кінці вечірні - на спогад зняття з хреста пречистого Тіла Господа - священнослужителі виносять з вівтаря Плащаницю (образ положення Ісуса Христа в гробі).

"Ця святиня кладеться на особливо приготованому столі на середині храму для поклоніння та вшанування", - пояснили у ПЦУ.

Після виносу Плащаниці у храмах читається канон "Плач Божої Матері".

"Звершуючи молитовний чин погребіння над Плащаницею, ми поділяємо глибокий сум і плач Богородиці, ми уподібнюємося до праведних Йосифа і Никодима, які до гробу кладуть Того, Хто в руці Своїй тримає весь світ", - нагадали у ПЦУ.

Варто зазначити також, що згідно з народними традиціями, під заборону в Страсну п'ятницю потрапляють не лише деякі продукти харчування, але і важка праця (в оселі та на городі), різноманітні хатні справи, а також розваги та навіть сміх.

"Нехай мовчить усяка плоть людська, нехай стоїть із страхом і трепетом, і ні про що земне в собі нехай не помишляє. Цар бо над царями і Владика над владиками приходить у жертву Себе принести й Себе дати на поживу вірним", - йдеться тим часом у піснеспівах Святої Церкви.

"Велика п'ятниця є найскорботнішим днем у році, бо люди розіп'яли і вбили свого Спасителя. Ісус Христос помирає за весь людський рід", - додали у ПЦУ.

Що відбувається у храмах ПЦУ ввечері цього дня

Згідно з інформацією ПЦУ, ввечері Страсної п'ятниці служиться утреня Великої суботи.

Після славослів'я - під час співу "Святий Боже…" - священнослужителі виносять Плащаницю з храму (на спомин про зішестя Господа нашого Ісуса Христа в пекло і перемогу Його над смертю).

"Коли її заносять до храму, то підносять до відчинених царських врат на знак того, що Спаситель нерозлучно перебуває з Богом Отцем і що Він Своїми стражданнями та смертю знову відкрив нам двері до раю", - додали у ПЦУ.

Уточнюється, що потім Плащаниця:

  • буде знаходиться у центрі храму до початку недільного пасхального богослужіння;
  • повертається на престіл вівтаря у Великдень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Великдень ПЦУ Страсна п'ятниця ритуалы Церковний календар Свята Традиції Вірування
Новини
Аналітика
