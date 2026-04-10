Самый скорбный день года: ПЦУ объяснила, как на самом деле отмечают Страстную пятницу

Великая или Страстная пятница - особенно строгий для верующих день года. Уникальные церковные традиции подчеркивают его важность и неповторимый духовный смысл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Почему сегодня - самый скорбный день для христиан

В ПЦУ напомнили, что Великая пятница - самый скорбный день для всех христиан.

Это связано с тем, что именно в этот день Церковь вспоминает:

неправедное осуждение Синедрионом и Понтием Пилатом Господа Иисуса Христа;

его страдания;

его распятие на кресте;

погребение его тела во гробе;

его сошествие в ад для совершения там победы над смертью и освобождения душ (которые с верой ждали его пришествия).

Великая пятница - самый скорбный день года (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как отмечают Страстную пятницу и чего не делают

Украинцам рассказали, что Страстная пятница - особо строгий постовой день года.

Уточняется, что верующие сегодня "стараются совсем не потреблять пищи".

В храмах в Великую пятницу не бывает литургии (потому что в этот день Сам Господь принес Себя в жертву).

Вместо этого служатся Царские часы.

"На них не только воспроизводится история евангельских событий, которые совершились в этот день, но и из сопоставления ветхозаветных пророчеств и новозаветных чтений подробно раскрывается христианский догмат о нашем спасении крестной смертью Мессии", - поделились в ПЦУ.

Отмечается, что в конце вечерни - в воспоминание снятия с креста пречистого Тела Господа - священнослужители выносят из алтаря Плащаницу (образ положения Иисуса Христа во гробе).

"Эта святыня кладется на особо приготовленном столе на середине храма для поклонения и почитания", - объяснили в ПЦУ.

После выноса Плащаницы в храмах читается канон "Плач Божьей Матери".

"Совершая молитвенный чин погребения над Плащаницей, мы разделяем глубокую печаль и плач Богородицы, мы уподобляемся праведным Иосифу и Никодиму, которые в гроб кладут Того, Кто в руке Своей держит весь мир", - напомнили в ПЦУ.

Стоит отметить также, что согласно народным традициям, под запрет в Страстную пятницу попадают не только некоторые продукты питания, но и тяжелый труд (в доме и на огороде), различные домашние дела, а также развлечения и даже смех.

"Да молчит всякая плоть человеческая, да стоит со страхом и трепетом, и ни о чем земном в себе да не помышляет. Царь бо над царями и Владыка над владыками приходит в жертву Себя принести и Себя дать в пищу верным", - говорится тем временем в песнопениях Святой Церкви.

"Великая пятница является самым скорбным днем в году, потому что люди распяли и убили своего Спасителя. Иисус Христос умирает за весь человеческий род", - добавили в ПЦУ.

Что происходит в храмах ПЦУ вечером этого дня

Согласно информации ПЦУ, вечером Страстной пятницы служится утреня Великой субботы.

После славословия - во время пения "Святый Боже..." - священнослужители выносят Плащаницу из храма (в память о сошествии Господа нашего Иисуса Христа в ад и победе Его над смертью).

"Когда ее заносят в храм, то подносят к открытым царским вратам в знак того, что Спаситель неразлучно находится с Богом Отцом и что Он Своими страданиями и смертью снова открыл нам двери в рай", - добавили в ПЦУ.

Уточняется, что потом Плащаница: