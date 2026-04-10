Самый скорбный день года: ПЦУ объяснила, как на самом деле отмечают Страстную пятницу
Великая или Страстная пятница - особенно строгий для верующих день года. Уникальные церковные традиции подчеркивают его важность и неповторимый духовный смысл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Почему сегодня - самый скорбный день для христиан
В ПЦУ напомнили, что Великая пятница - самый скорбный день для всех христиан.
Это связано с тем, что именно в этот день Церковь вспоминает:
- неправедное осуждение Синедрионом и Понтием Пилатом Господа Иисуса Христа;
- его страдания;
- его распятие на кресте;
- погребение его тела во гробе;
- его сошествие в ад для совершения там победы над смертью и освобождения душ (которые с верой ждали его пришествия).
Великая пятница - самый скорбный день года (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Как отмечают Страстную пятницу и чего не делают
Украинцам рассказали, что Страстная пятница - особо строгий постовой день года.
Уточняется, что верующие сегодня "стараются совсем не потреблять пищи".
В храмах в Великую пятницу не бывает литургии (потому что в этот день Сам Господь принес Себя в жертву).
Вместо этого служатся Царские часы.
"На них не только воспроизводится история евангельских событий, которые совершились в этот день, но и из сопоставления ветхозаветных пророчеств и новозаветных чтений подробно раскрывается христианский догмат о нашем спасении крестной смертью Мессии", - поделились в ПЦУ.
Отмечается, что в конце вечерни - в воспоминание снятия с креста пречистого Тела Господа - священнослужители выносят из алтаря Плащаницу (образ положения Иисуса Христа во гробе).
"Эта святыня кладется на особо приготовленном столе на середине храма для поклонения и почитания", - объяснили в ПЦУ.
После выноса Плащаницы в храмах читается канон "Плач Божьей Матери".
"Совершая молитвенный чин погребения над Плащаницей, мы разделяем глубокую печаль и плач Богородицы, мы уподобляемся праведным Иосифу и Никодиму, которые в гроб кладут Того, Кто в руке Своей держит весь мир", - напомнили в ПЦУ.
Стоит отметить также, что согласно народным традициям, под запрет в Страстную пятницу попадают не только некоторые продукты питания, но и тяжелый труд (в доме и на огороде), различные домашние дела, а также развлечения и даже смех.
"Да молчит всякая плоть человеческая, да стоит со страхом и трепетом, и ни о чем земном в себе да не помышляет. Царь бо над царями и Владыка над владыками приходит в жертву Себя принести и Себя дать в пищу верным", - говорится тем временем в песнопениях Святой Церкви.
"Великая пятница является самым скорбным днем в году, потому что люди распяли и убили своего Спасителя. Иисус Христос умирает за весь человеческий род", - добавили в ПЦУ.
Что происходит в храмах ПЦУ вечером этого дня
Согласно информации ПЦУ, вечером Страстной пятницы служится утреня Великой субботы.
После славословия - во время пения "Святый Боже..." - священнослужители выносят Плащаницу из храма (в память о сошествии Господа нашего Иисуса Христа в ад и победе Его над смертью).
"Когда ее заносят в храм, то подносят к открытым царским вратам в знак того, что Спаситель неразлучно находится с Богом Отцом и что Он Своими страданиями и смертью снова открыл нам двери в рай", - добавили в ПЦУ.
Уточняется, что потом Плащаница:
- будет находится в центре храма до начала воскресного пасхального богослужения;
- возвращается на престол алтаря в Пасху.
Напомним, ранее мы рассказывали, будет ли у украинцев дополнительный выходной по случаю Пасхи в этом году.
Между тем в ПЦУ объяснили, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.
Читайте также, правда ли, что исповедь обязательна "к Пасхе" (когда и как нужно каяться в грехах).