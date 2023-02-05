Найскладніше в Одеській області: в ​​"Укренерго" надали нові ліміти споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні постійно змінюється. В "Укренерго" надали нові ліміти споживання електроенергії на понеділок, 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "ДТЕК".

Завтра в період з 06:00 до 24:00 в Київській області встановлено ліміт використання в 833 МВт. А от в Києві - 1152 МВт. У Дніпропетровській області буде обмеження в 1422 МВт.

"Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що вночі споживання електроенергії обмежуватись не буде. При цьому досі залишається складною ситуація з постачання електроенергії в Одеській області.