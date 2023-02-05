UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найскладніше в Одеській області: в ​​"Укренерго" надали нові ліміти споживання електроенергії

Фото: в ​​"Укренерго" надали нові ліміти споживання електроенергії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Споживання електроенергії в Україні постійно змінюється. В "Укренерго" надали нові ліміти споживання електроенергії на понеділок, 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "ДТЕК".

Завтра в період з 06:00 до 24:00 в Київській області встановлено ліміт використання в 833 МВт. А от в Києві - 1152 МВт. У Дніпропетровській області буде обмеження в 1422 МВт.

"Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що вночі споживання електроенергії обмежуватись не буде. При цьому досі залишається складною ситуація з постачання електроенергії в Одеській області.

Нагадаємо, Одеса та Одеський район залишилися без світла через чергову масштабну аварію на підстанції.

Там без світла досі перебувають близько 280 тисяч споживачів (40%). В Одесу передають потужні генератори. Але поки світло дають на дві години, вісім годин - без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
блекаутГрафік відключення світлаУкренергоОдеса