Найскладніша ситуація залишається в Києві: скільки будинків без опалення

Ілюстративне фото: у Києві залишається найскладніша ситуація після атак Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві склалася найважча ситуація з електропостачанням серед усіх регіонів України. Також частина споживачів у столиці залишається без опалення.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Ситуація зі світлом

"Ми бачимо, що ворог іде ва-банк і витрачає всі наявні сили, засоби для фактично руйнування енергетичної складової. Особливий приціл іде по Києву, по великих населених пунктах", - зазначив він.

За словами чиновника, росіяни пошкодили як генерацію, так і передачу електроенергії. Постійні обстріли впливають на темпи відновлення.

Колісник розповів, що в більшості областей України зараз діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження електропостачання досить жорсткі, оскільки зараз необхідно збалансувати енергосистему і забезпечити синхронізацію між центральною, західною та північно-східною її частинами.

"Найскладніша ситуація в столичному регіоні, у місті Києві", - сказав він.

Ситуація з опаленням

Також Колісник уточнив, що з понад 12 тисяч будинків у Києві без опалення станом на 13:00 13 січня перебувало 472 будинки.

"Найбільша кількість у Печерському районі відповідно 197 будинків, Шевченківський район - 123, Голосіївський - 71", - додав заступник міністра енергетики.

За його словами, аварії в системі опалення під час морозів вдалося уникнути завдяки тому, що було злито воду на магістральних трубопроводах.

"Магістральні трубопроводи великих діаметрів, якщо вони відповідно виходять з ладу, то це ставить під загрозу цілий квартал і район. Такої ситуації не допущено", - звернув увагу чиновник.

Але точкові аварії в окремих будинках можливі, хоч і станом на зараз такої інформації немає.

Загалом по Україні з опаленням понад 70 тисяч будинків (98,5%). При цьому теплопостачання зберігається для 24,5 об'єктів соцсфери (понад 99%).

"Тобто можемо констатувати, що, незважаючи на системну роботу ворога по наших об'єктах критичної інфраструктури, загалом система України демонструє стійкість, стабільність", - заявив Колісник.

Удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти за останній час завдали два масовані удари по енергетичних об'єктах України.

Унаслідок таких атак у Києві спостерігаються значні проблеми зі світлом та опаленням. По всій столиці діють екстрені відключення електроенергії.

Також після атаки близько половини багатоповерхівок Києва залишилися без опалення, оскільки росіяни атакували районні котельні.

